Flash TV Spikeri Gökhan Taşkın, Arkadaşını Silahla Topuğundan Vurdu

Flash TV'nin ünlü haber sunucusu Gökhan Taşkın, Beyoğlu'nda sabaha karşı eğlence çıkışı arkadaşını topuğundan silahla vurdu. Gözaltına alınan Taşkın ilk ifadesinde, "sarhoştum kazayla oldu" dedi.

AYAĞINDAN VURDU

Flash TV'nin haber sunucusu Gökhan Taşkın, bu sabaha karşı Beyoğlu'nda bir bara gidip eğlendiği arkadaşını silahla ayağından vurdu. Olay sonrası gözaltına alınıp karakola götürülen Gökhan Taşkın ifadesinde, 'arkadaşını niye vurduğunu hatırlamadığını ve olayın alkolün etkisiyle olduğunu' söylediği öğrenildi.

HASTANEYE KENDİSİ GÖTÜRDÜ

Sabaha karşı meydana gelen olay sonrası topuğundan vurduğu ve samimi oldukları öğrenilen F.K. isimli arkadaşını olay sonrası arabasına koyup Şişli'deki özel bir hastaneye götüren Taşkın,hastane polisinin verdiği bilgiyle hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp Beyoğlu İlce niyet Müdürlüğüne götürülen ve ilk ifadesinde "Alkollüydüm, alkolün etkisiyle oldu" dedi.

ARKADAŞI ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SERBEST KALDI

Taşkın, daha sonra yaraladığı arkadaşının polise verdiği "Şikayetçi değilim, kazayla oldu" şeklindeki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Savcılık talimatıyla serbest kalan Taşkın evine gönderilirken, yaralı arkadaşının hastanede tedavisi devam ediyor.