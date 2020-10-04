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04.10.2020 23:06 | Son Güncelleme: 04.10.2020 23:09
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Flash!DHA(Erdoğan'ın Serrac'ı kabulü)Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin tam bir dayanışma içinde Libya'nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

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DHA(Erdoğan'ın Serrac'ı kabulü)Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin tam bir dayanışma içinde Libya'nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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