Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı

Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı yenilen ve işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldığı duyuruldu.

Paşinyan bugün düzenlediği basın toplantısında, Karabağ'daki savaşta yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu belirterek, "Bazılarının hayatta olmasını umuyoruz. Dün daha önce ölü olarak bildirilmiş yaralı bir asker bulduk" dedi.

1 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLECEK

İki tarafın çatışmada ölenlerin cenazelerini takas etme işlemlerinin tamamlanmasının ardından esir değişiminin de başlayacağını söyleyen Paşinyan, tüm cenazelerin iade edilmesinin ardından Ermenistan'da bir günlük ulusal yas ilan edileceğini ifade etti.

İSTİFA İÇİN BASKI YAPILIYOR

Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görev aldığını da açıkladı. Ermenistan medyası, görevden alınan Mnatsakanyan'ın Rusya'daki ateşkes görüşmelerinde etkili olmadığı ve Paşinyan'ın istifa baskıları karşısında zamana oynadığı yorumunda bulundu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı