ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre ABD eyaleti Alaska'da Richter ölçeğine göre 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

ABD'nin Alaska eyaletinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Perryville bölgesinin 99 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği belirtilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: DHA