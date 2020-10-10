Türkiye'den ateşkese ilk yorum: Azerbaycan, Ermenistan'a son kez çekilme fırsatı verdi
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Türkiye'den ateşkese ilk yorum: Azerbaycan, Ermenistan'a son kez çekilme fırsatı verdi

10.10.2020 11:14 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:10

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilan edilen ateşkese ilişkin Dışişeri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Azerbaycan, son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için son bir fırsat verdiği vurgulandı.

"AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'A BİR FIRSAT VERMİŞTİR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün yerel saatle saat 12.00'de yürürlüğe girmek üzere, cephe hattında ateşkes ilan edildiği belirtildi. 27 Eylül'de başlayan silahlı çatışmalarda, Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya gösterdiği belirtilerek, "Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir. İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir" denildi.

KARAR 10 SAATLİK TOPLANTI SONUNDA ALINDI

Rusya Dışişleri Bakanlığında 10 saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklamayı tek başına okudu. Lavrov, "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'dan itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi" dedi.

MÜZAKERELER BAŞLAYACAK

Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.

Türkiye'den ateşkese ilk yorum: Azerbaycan, Ermenistan'a son kez çekilme fırsatı verdi
Türkiye'den ateşkese ilk yorum: Azerbaycan, Ermenistan'a son kez çekilme fırsatı verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (19)
TÜRK: Karabağdan hayatta azeriler vazgeçmez tüm kamuoyuna rezil olurlar dünyayda küçük düşme ihtimalleri yüksek soktupumun kolpa ermeni köpekleri sıkışınca putince başvurdular ama yukarıda arkadşaın dediği gibi şu türkmen özbek türklerinin putin sevdasından vazgeçmeleri lazım kendi cumhurbaşknlarından daha çok putine sempati duyuyorlar çok denk geldim bu düşüncede olan türkmene özbeke zaten kendi dillerinden çıkıp hepsi rusça konuşuyor bi savaş olsa hiç birisi türkiyenin yanında olmaz
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ERMENİSTAN GÜÇLENDİĞİ İLK FIRSATTA TEKRAR SALDIR: Su yolunu bulur
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KAZIM: bunları hala iyi gösteren hükümete ve medyaya ne diyim ki sanki ermeniler dün girdi topraklarına 93 den belli ordalar zaten bu zamana kadar neyi beklediniz topraklar kira da idi de kontrat mı bitti hayırdır ?
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