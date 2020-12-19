Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 23 kişi hakkında yakalama kararı (1)
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Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 23 kişi hakkında yakalama kararı (1)

19.12.2020 07:26 | Son Güncelleme: 19.12.2020 07:44
Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 23 kişi hakkında yakalama kararı (1)

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen aralarında görevden alınan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen aralarında görevden alınan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, belediye binasında da arama yapıyor.


Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 23 kişi hakkında yakalama kararı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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