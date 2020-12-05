MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

05.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:04
MSB:

MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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