MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
05.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:04
MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü