Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
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Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

01.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:25
Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler, görevi esnasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybederek şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari/Çukurca bölgesinde, 1 Aralık 2020 tarihinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler için başsağlığı mesajı kaleme aldı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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