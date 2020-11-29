Yozgat'ta ana sınıfı ve anaokullarında uzaktan eğitime geçildi

YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihleri arasında il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim- öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihleri arasında il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim- öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar, Yozgat Valiliği tarafından yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, "Covid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 30 Kasım 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU