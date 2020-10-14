Mal varlıklarına el konulan Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi isteniyor
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Mal varlıklarına el konulan Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi isteniyor

14.10.2020 14:28 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:22

MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis cezası talep etti.

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

35 YIL KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcı, Dündar hakkında "Siyasal veya askeri casusluk" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis talep etti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Öte yandan Almanya'ya firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'ın Ankara, İstanbul ve Muğla'da bulunan taşınmazlarına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına hükmedildi.

Mal varlıklarına el konulan Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi isteniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (3)
POLYANA: Zaten ermeniler gibi arkadan hançerlemeyj iyi bilen bir hainin malı da bu millete helaldir.yüzünde meymenet varmı?
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FATİH: dünyaya rezil oluyoruz
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