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Son dakika haberi: FLAŞ

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi.

Son dakika haberi: FLAŞ
13.09.2020 23:11 | Son Güncelleme: 13.09.2020 23:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun.


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Kaynak: DHA

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