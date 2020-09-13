Son dakika haberi: FLAŞ
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi.
13.09.2020 23:11 | Son Güncelleme: 13.09.2020 23:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun.
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Kaynak: DHA