Son Dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Korsanlık örneği Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Kaş'a 2 km uzaklıktaki Meis Adası'na silahlandırılması yasak olmasına rağmen asker çıkarmasını korsanlık olarak tanımladı.

Yunanistan'ın önceki gün silahlandırılması yasak olmasına rağmen Meis Adası'na yolcu feribotuyla asker çıkarmasına AK Parti'den de sert tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yunanistan korsan politikalarının temsilcisi oldu" dedi.

"KORSANLIK ÖRNEĞİ"

Çelik'in açıklamaları şu şekilde "Yunanistan'ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur.

"BU ADIMLARININ NETİCESİ AĞIR BAŞARISIZLIK OLACAKTIR"

Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesiağır başarısızlık olacaktır.

"TÜRKİYE EN GÜVENİLİR MUHATAPTIR"

Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmakyerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir."

Kaynak: DHA