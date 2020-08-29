Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
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Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Doğubayazıt/Ağrı hudut hattında İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu 2 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

29.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:48

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'da İran istikametinden sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada iki askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğubayazıt/Ağrı hudut hattında, 29 Ağustos 2020 tarihinde, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

"OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğubayazıt-Ağrı hudut hattında, 29 Ağustos 2020 tarihinde, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtilerek, "Çatışma sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınmış, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

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Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (8)
KARDEŞİM! İNSANSIZ HAVA ARACI VAR, HELİKOPTER VA: KÖr Nokta
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SELÇUKLU: Mekanları cennet olsun.
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TÜRK: O sınır 7 24 kamerayla inceleniyor. Kimse elini kolunu sallayarak giremiyor. Bilip bilmeden konuşmayın.
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