Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı Son dakika: Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-1 Cudi" operasyonu başlatıldı.

Yurt içinde sınırlı bölgelere sıkışan terör örgütü PKK'yı Cudi Dağı'ndan da temizlemek için yeni bir operasyonun düğmesine basıldı.

"OPERASYONLAR SERİ ŞEKİLDE SÜRECEK"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Örgütün hain emellerine hizmet edenlere karşı önceki gün Yıldırım-1 Cudi operasyonunu başlattık. Bu operasyonlarımız seri bir şekilde sürecek. Cudi Dağından başlayıp bugüne kadar adı terörle anılan hassas noktalarda devam edecek… Kato, Bestler Dereler… Aklınıza neresi gelirse... Bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek" dedi

Kaynak: DHA