Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti

08.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:20

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı.

ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI KİMDİR?

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 1975 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Çomaklı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde maliye ve mali hukuk alanında lisans ve yüksek lisansını yaptı.

Uludağ Üniversitesi'nde doktorasını Maliye Mali Hukuk anabilim dalında tamamladıktan sonra yine aynı alanda doçentlik ve profesörlük kadrolarında bulundu.

Kamu maliyesi alanında çalışmalarında özellikle vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanı üzerinde yoğunlaştı. Uluslararası alanda terörün finansman yöntemleri üzerinde İspanya, İtalya, Belçika, Almanya, Katar, Avusturya, Çekya, Kosova, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Kazakistan gibi ülkelerin Polis Akademilerinde uluslararası polis eğitimleri, işbirlikleri ile yüksek lisans jüriliği ve devleti temsilen üst düzey görevlerde bulundu.

Özellikle son yıllarda terörün kamusal alanda olan etkilerinin yanı sıra terörizmin mali ve personel boyutu üzerinde çalışmaları bulunmaktadır. Son olarak Polis Akademisi Başkanlığında polis ve komiser yardımcısı alım ve eğitimi ile rütbe terfi süreçlerinin planlamasında yer aldı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışması bulunuyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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