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Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4000'den fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise DEAŞ'lı ve ailesi yaklaşık 800 kişiyi serbest bıraktı.

17.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:12
FLAŞ

Milli Savunma Bakanlığı:  Türkiye, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4000'den fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise DEAŞ'lı ve ailesi yaklaşık 800 kişiyi serbest bıraktı.


Kaynak: DHA
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