Son dakika haberleri... Flamingoların Düden Gölü'ne erken gelmesi doğaseverleri endişelendirdi

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Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü'ne nisan ayında gelmesi gereken flamingoların, erken göçü doğaseverleri tedirgin etti.

Tuz Gölü'nün kuzey batısında, ilçe merkezinin 5 kilometre doğusunda kapalı ve sığ bir göl olan, 860 kilometrekare alana sahip kuş cenneti Düden Gölü'nde flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş, patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi türden kuşlar bulunuyor.

Göl, ilçe merkezinden geçen Değirmenözü Çayı başta olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor. Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor.

Flamingoların Düden Gölü'ne, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl erken gelmesi gölde güzel görüntüler oluştursa da, bu durum "kaygı verici" olarak değerlendirildi.

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, AA muhabirine, bu yıl yağış azlığından Düden Gölü'ndeki su seviyesinin iyice düştüğünü söyledi.

İklim değişikliğinin flamingoların göle erken gelmesinde etkili olduğunu belirten Uludağ, "Flamingoların gelmiş olması sevindirici gibi görünse de kaygı verici, endişe verici bir durum aslında. Normalde mart ayının sonunda ve nisan ayının başında gelip kasım ayına kadar flamingolarımız burada kalır." dedi.

Uludağ, hava sıcaklığının aşırı derecede düşmesinin ardından flamingoların sıkıntı yaşayabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu