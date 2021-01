Flamingolar, kış ayında da kurumaya yüz tutan gölde

KONYA'nın Ilgın ilçesinde kurumaya yüz tutan Çavuşçu Gölü'nde, kış aylarında da flamingolara ev sahipliği yapılıyor. Gölün 40 yıl öncesine kadar 185 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğunu belirten yöre halkından Hüseyin Turan, "Şu an gölümüzün kapasitesi 30 milyon metreküp. Su azaldığı için de ekolojik dengesi bozuldu. Eskiden çok şiddetli soğuklarda göl donuyordu. Şimdi su az olduğu için hemen donmaya başladı. Hava sıcaklığı iyi gittiği için başta flamingolar olmak üzere kuş türleri yiyecek bulmakta güçlük çekse de gölümüzü terk etmedi" dedi.

Doğanhisar Çayı, Çiğil Deresi ve Bulcuk Çayı ile beslenen ve 2- 10 metreye kadar derinliğe sahip Çavuşçu Gölü, bilinçsiz suluma ve son dönemlerdeki yağış yetersizliği nedeniyle kurumaya başladı. Son günlerde havaların soğumasıyla da bazı bölümleri donan gölde, kış olmasına rağmen hala başta flamingo olmak üzere çok sayıda kuşa ev sahipliği yapılıyor.

'GÖLE SAHİP ÇIKMAZSAK OVAYA DÖNECEK' Bölge halkından Hüseyin Turan, çocukluğunun gölün kıyısındaki Çavuşçu köyde geçtiğini ve bundan yaklaşık 40 yıl önce 185 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğunu hatırlattı. Şu anda gölün 30 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Turan, şunları söyledi: "Şu an en fazla 30 milyon metreküptür. Onu da biz, geçen yıl nisan aylarında gölden sulamanın yapıldığı köylere tepki koyup, sulama sistemleri oluşturmalarını istedik. Gölde bütün yaban hayatı bitti, ekolojik denge bozuldu ve gölde su kalmadı, diyerek tepkimizi gösterdik. Bu yıl geçen yıla oranla giden suyun yarısı kadar suyu saldık. O tepkiyi koymasak şu anda bu gölde bir damla su olmadığını görecektik."Bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle de su birikmesinin fazla olmadığını belirten Turan, "Bu yıl yağışlar fazla olmayınca su birikmesi fazla olmadı. Şu an bu suyun donması da su kapasitesinin az olmasından kaynaklıyor. Eskiden de donardı; ama çok şiddetli soğukta donardı. Şu an su az olunca havaların biraz soğumasına rağmen hemen dondu. Bu göldeki bitkiler, otlar, buradaki hayvanları besleyecek kadardı; ama gölde su azalınca ekolojik denge bozuldu. Gölümüz can çekişiyor. Bu göle sahip çıkmazsak 1-2 yıl sonra burayı ova olarak görebiliriz" diye konuştu.

Göldeki balık ve kuş sayısının da giderek azaldığını kaydeden Turan, "Eskiden balık ve kuş sayısı da fazlaydı. Onlar da azaldı. Hava sıcaklığı 3- 4 gün öncesine kadar iyi gittiği için de başta flamingolar olmak üzere çok sayıda kuş türü yiyecek bulmakta güçlük çekse de gölümüzü terk etmedi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ