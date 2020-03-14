Fizik tedavide yeni nesil G-Terapi yöntemi Fizik tedavide yeni nesil G-Terapi yöntemi Kas eklem ve fıtık ağrılarının yanı sıra Migren'de de kullanılan yöntem etkili oluyor Dünya genelinde birçok insanın şikayetçisi olduğu kas eklem ağrıları, bel fıtığı, boyun fıtığı ve migren gibi rahatsızlıklar yeni nesil G-Terapi yöntemiyle...

Fizik tedavide yeni nesil G-Terapi yöntemi

Kas eklem ve fıtık ağrılarının yanı sıra Migren'de de kullanılan yöntem etkili oluyor

İSTANBUL - Dünya genelinde birçok insanın şikayetçisi olduğu kas eklem ağrıları, bel fıtığı, boyun fıtığı ve migren gibi rahatsızlıklar yeni nesil G-Terapi yöntemiyle ameliyatsız, iğnesiz ve yan etkisiz şekilde iyileştiriliyor.

21'inci yüzyılın en çok rastlanılan hastalıklarından olan bel - boyun fıtığı, kas eklem problemleri ve migren'de yeni nesil tedavi yöntemi başladı. "G - Terapi" adı verilen yöntemle ağrıların tamamına yakını tedavi ediliyor. Tedavinin en dikkat çekici yanları ise iğne ve ameliyat olmadan uygulanıyor olması.

Konuyla ilgili konuşan Fizyoterapist İsmail Dal, G Terapi yönetiminin yeni nesil bir fizik tedavi yöntemi olduğunu ifade ederek, " Kas eklem ağrılarında, bel fıtığında, boyun fıtığında ve migren gibi rahatsızlıklarda kullanılan özel bir teknik. Ameliyatsız, ışınsız, iğnesiz ve ilaçsız bir yöntemdir. Yan etkisiz olması iğnesiz olması ameliyatsız ve yan etkisiz olması da diğer tekniklerden ayıran en önemli özellik. Bunu her yaş grubuna uygulayabiliyoruz. Ofis çalışanları, ağır işte çalışan ya da kaza geçirmiş kişilerde rahatlıkla ve güvenle uygulayabiliyoruz. Yapılan çalışmalara göre bu tedavilerin verdiği sonuç yüzde 98. Türkiye'de fizik tedavinin gelişmesiyle ve yapan fizyoterapistlerin artması ile bu tedavi yaygınlaşmaya başlıyor. Ağrı spazm ağrı döngüsünü yıkmak için bazı algılayıcıların bloke edilmesi neticesiyle maksimum etki sağlayıp kişiler tedavi ediliyor" dedi.

Yeni nesil tedavi ile ağrılarının bittiğini söyleyen Nur Sakallıoğlu, "Mafsal, damarsal ve kemiksel ağrılarım vardı. Günde 6-7 tane ağrı kesici içiyordum. Artık yerimden kalkamaz oldum yemek yapamıyordum hiçbir şey yapamaz oldum. G Terapi ile karşılaştıktan sonra İsmail hocam sayesinde yeniden hayata döndüm. 17 kilo verdim bütün ağrılarım geçti şu anda çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA