Fiyatı ve Oynanışıyla 2019'a Damga Vuran En İyi 10 Xbox One Oyunu

Xbox One serisi, satış rakamları konusunda PlayStation 4'ün gerisinde kalmış olsa da Microsoft, şirketin gözbebeği konumundaki konsolu için her türlü desteği sağlamaya devam ediyor. Xbox One, Xbox One S ve Xbox One X modelleri için son yıllarda çıkan ve oyuncular tarafından en çok sevilen 10 oyunu listeliyoruz. Birçok farklı kategoride bulunan oyunlardan mutlaka birkaç tanesi hoşunuza gidecektir.

Resident Evil 2:

Microsoft Store fiyatı: 472,50 TL

Resident Evil serisinin en popüler oyunlarından Resident Evil 2, ilk olarak 1998 yılında yayınlanmıştı. Yıllar sonra oyun, yeni nesil konsollar -özellikle Xbox One X- için tamamen yeniden tasarlandı. Bir hayatta kalma ve korku oyunu olan Resident Evil 2, sahip olduğu çok iyi grafiklere rağmen nostalji yaşatmayı da başarıyor.

Resident Evil 2 oynanış videosu:

Forza Horizon 4:

Microsoft Store fiyatı: 260 TL (Standart Edition)



Xbox Game Pass aboneliğiyle satın almadan oynanabilir

Xbox oyun konsolu denince akla ilk gelen serilerden olan Forza'nın Horizon ve Motorsport olmak üzere iki farklı oyun serisi bulunuyor. Horizon serisi daha çok açık dünyada arcade tarzı oynanış sunarken, Motorsport ise yarış odaklı bir simülasyon deneyimi yaşatıyor. Serinin son oyunu Forza Horizon 4, Birleşik Krallık haritası, sahip olduğu araç çeşitliliği ve muhteşem grafikleriyle adeta bir görsel şölen yaşatıyor.

Forza Horizon 4 oynanış videosu:

Gears of War 4:

Microsoft Store fiyatı: 69,99 TL



Xbox Game Pass aboneliğiyle satın almadan oynanabilir

Xbox'a özel serilerden biri olan Gears of War'un 4. oyunu, diğer Gears oyunlarından alışılan bir oynanışa sahip. Basitçe siper alıp, düşmanı vurup yeni açılan kapılardan oyuna devam etme gibi bir anlayışın üzerine kurulu olan oyun, oynanış bakımından serinin üçüncü oyununun üstüne pek bir şey katmamış olsa da zaten Gears serisinin takipçilerinin de talebi bu yöndeydi. Üçüncü oyunun 25 yıl sonrasını konu alan Gears of War 4, uygun fiyatı ve Game Pass kütüphanesine dahil olması sebebiyle her Xbox kullanıcısının oynaması gereken bir oyun. Gears of War 4'ün çok oyunculu modunda arkadaşlarınızla da eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Gears of War 4 oynanış videosu:

Cuphead:

Microsoft Store fiyatı: 56,25 TL

1930'lu yılların popüler çizgi filmlerinden esinlenerek geliştirilen Cuphead, nostaljik grafiklere sahip bir aksiyon oyunu. Basitçe 'boss' diye tabir edilen bölüm sonu canavarlarını yenmek üzerine kurulu oyun, tek oyunculu olarak oynanabiliyor ve co-op seçenekleriyle arkadaşlarınızla da eğlenceli vakitler vadediyor.

Cuphead oynanış videosu:

Sea of Thieves:

Diğer oyunlardan farklı bir tarz ile karşımıza çıkan Sea of Thieves, arkadaşlarınızla birlikte korsanlık yapabileceğiniz eğlenceli bir oyun. Çeşitli ganimetler ve sürprizlerle dolu bir haritaya sahip olan Sea of Thieves, tek başına oynamak isteyen oyuncular için ise pek önerilmiyor. Diğer korsan gemileriyle savaşa girebileceğiniz veya ganimetlerin peşinde koşabileceğiniz Sea of Thieves, arkadaşlarıyla yeni maceralara yelken açmak isteyenler için oldukça iyi bir tercih.

Sea of Thieves oynanış videosu:

Halo 5: Guardians:

Microsoft Store fiyatı: 90 TL



Xbox Game Pass aboneliğiyle satın almadan oynanabilir

Xbox'a özel en eski serilerden biri olan Halo'nun beşinci oyunu Halo 5: Guardians, oyun dünyasının en önemli FPS oyunlarından biri. 2001 yılında piyasaya sürülen Halo: Combat Evolved, "konsollarda FPS oynanmaz" algısını yıkmayı başarmıştı. Battlefield serisinden bile önce çıkan Halo, geniş bir harita, çok oyunculu mod ve dönemine göre çok iyi bir senaryo moduyla geliyordu. Halo 5: Guardians da serinin geleneğini koruyarak oldukça iyi bir FPS oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Halo 5: Guardians oynanış videosu:

Apex Legends:

Microsoft Store fiyatı: Ücretsiz

Xbox One da dahil tüm platformlarda ücretsiz olarak oynanılabilen Apex Legends, EA tarafından geliştirilen ve Battle Royale oyuncuları tarafından oldukça sevilen bir oyun oldu. Titanfall ile aynı evrende geçen oyun, kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı ve şu an Fortnite ile birlikte en çok oynanan Battle Royale oyunları arasında yerini aldı.

Apex Legends oynanış videosu:

Battlefield V:

2. Dünya Savaşı'nı konu alan Battlefield V; Firestorm adlı Battle Royale modu, 64 kişilik çok oyunculu mod ve klasik savaş hikayelerini oynayabileceğiniz tek oyunculu modlarla uzun bir oyun deneyimi vadediyor. Serinin son oyunu olan Battlefield V, müthiş grafikleriyle de dikkat çekiyor.

Battlefield V oynanış videosu:

Red Dead Redemption 2:

Microsoft Store fiyatı: 566 TL

Rockstar Games'in kovboy temalı aksiyon ve macera oyunu Red Dead Redemption 2, tüm platformların oyuncuları tarafından yıllardır beklenen bir oyundu. Xbox One ve PlayStation 4 için 27 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan oyun, birçok incelemeden rekor puanlar aldı. Detaylarla dolu bir açık dünyaya sahip olan Red Dead Redemption 2, sorunsuz oynanış dinamikleri ve muhteşem grafikleriyle oynanmaya değer bir oyun.

Red Dead Redemption 2 oynanış videosu:

Assassin's Creed Odyssey:

Microsoft Store fiyatı: 602 TL

Yılların serisi Assassin's Creed, Origins ile birlikte açık dünya RPG tarafına yönelmişti. Odyssey ile de bunu devam ettiren Ubisoft, son oyunuyla suikastçıların hikayesini milattan önce 431 yılına, Antik Yunanistan'a taşıdı. Tabii ki grafikler ve oynanış konusunda mükemmele yakın olan Assassin's Creed Odyssey, Origins ile oldukça benzerlik taşıyan bir oyun.

Assassin's Creed Odyssey oynanış videosu:

2019 yılında oynayabileceğiniz en iyi 10 Xbox One oyununu derlediğimiz listemizin sonuna geldik. Bu listede olması gerektiğini düşündüğünüz oyunları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Başka bir oyun listesinde görüşmek üzere : )