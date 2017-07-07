Fıvb Bayanlar World Grand Prix 1. Etap A1 Grubu
FIVB World Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ilk maçında A Bayan Voleybol Milli Takımı, Sırbistan’a 3-0 mağlup oldu.
FIVB World Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ilk maçında A Bayan Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: N. Sowapark (THA), F. Collados (FRA)
Türkiye: Kübra Çalışkan, Polen Uslupehlivan, Meliha İsmailoğlu, Fatma Yıldırım, Hande Baladin, Çağla Akın, Gizem Hatice, Seyma Ercan, Gamze Alikaya, Aslı Kalac, Melis Yılmaz, Beyza Arıcı, Nur Dicle Babat, Meryem Boz
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Sırbistan: Brankica Mihajlovic, Jovana Stevanovic, Milena Rasic, Tijana Boskovic, Bianka Busa, Sanja Malagurski, Bojona Zivkovic, Tijana Malesevic, Ana Antnijevic, Stefana Veljkovic, Teodora Pusic, Ana Bjelica, Bojona Milenkovic, Jelena Blagojevic
Başantrenör: Zoran Zerzic
Setler: 19-25, 17-25, 15-25
Süre: 84 dakika (28, 29, 27) - ANKARA