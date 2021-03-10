Fit kandil simidi tarifi, sağlıklı kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifleri

Bugün Miraç Kandili, bu özel gün adına helva ve kandil simidi yapacaklar olacaktır. Dolayısıyla kandil günlerinde en çok araştırılan konulardan biri de kandil simidinin tarifi oluyor. Kandil simidi seven fakat daha sağlıklı "fit" kandil simidi isteyenler tarif haberimizde ! Fit kandil simidi tarifi, sağlıklı kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil günlerinde en çok yapılan şeylerden biri de kandil simididir. Dolayısıyla kandillerde araştırılan kandil simidi tarifleri dikkat çekiyor. Son zamanlarda sağlıklı beslenme yaşam tarzında artışlar yaşanıyor. Dolayısıyla bu artış yemek tariflerini de etkiliyor. Kandil simidi seven fakat daha sağlıklı "fit" olmasını isteyenler, bu haber tam size göre. Fit kandil simidi tarifi, sağlıklı kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifleri için haberimizin devamına göz atın!

FİT KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Kişi Sayısı: 4-6 kişi

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Fit Kandil Simidi için gerekli malzemeler

- ½ çay bardağı tahin

- 1 çay kaşığı karbonat

- 1 tatlı kaşığı kaya tuzu

- ½ çay bardağı elma sirkesi

- 1 yumurta (sarısı içine, beyazı üstüne)

- ½ çay bardağı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı mahlep

- 4 çay bardağı tam buğday unu

- ½ çay bardağı su

- Susam, çörek otu

Fit Kandil Simidinin hazırlanışı

-Öncelikle bütün malzemeleri karıştırıp yoğurun. ( karıştırma sırasında karbonattan sonra sirkeyi dökmeniz gerekli)

-Ardından yumuşak bir hamur elde edin ve hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın.

- Ayırdığınız parçaları şekillendirin

- Üzerine çırpılmış yumurta beyazını sürün, ardından çörek otu ve susamları serpin.

- Yağlı kâğıt serdiğiniz tepsiye dizin

-170 derecelik fırında 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişirin. (altı kızarana kadar)

Afiyet olsun!

SAĞLIKLI KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Sağlıklı kandil simidi için gerekli malzemeler

-1/2 çay bardağı doğal elma sirkesi

-1 tane yumurta

-1 çay kaşığı karbonat

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 4 çay bardağı beyaz un dışında herhangi bir un ( yulaf unu, mısır unu, siyez unu, tam buğday unu)

-1 çay kaşığı mahlep

-1/2 çay bardağı su

-1/2 çay bardağı tahin

-1 çay kaşığı tuz

Sağlıklı kandil simidinin hazırlanışı

- Öncelikle yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın

- Ardından sarısını bir kaba alın ve diğer malzemeleri ekleyip yumuşak bir hamur elde edin.

- Elde ettiğiniz hamuru şekillendirin ve yağlı kâğıt serdiğiniz tepsiye dizin.

- Üzerine yumurta beyazını sürün.

- Son olarak üzerine çörek otu ve susamları ekleyin.

- 170 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

KANDİL SİMİDİ TARİFLERİ

Üstte paylaşılan kandil simitleri, bilinen kandil simitlerinden farklı olarak daha sağlıklı ve fit. Ama geleneksel kandil simidi yapmak isteyenler içinde bir tarif var. Geleneksel kandil simidi tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

Geleneksel Kandil Simidi Tarifi

-1 yumurta sarısı

-1 yumurta akı (mikserle köpürtülmesi gerekli)

-100 gram tereyağı

-1/2 su bardağı yoğurt

-2,5 su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı mahlep

- ¼ su bardağı susam

- 1/4 su bardağı çörek otu

- 1,5 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı şeker

Geleneksel kandil simidinin hazırlanışı

- Öncelikle oda sıcaklığında eriyen tereyağını ve yumurtayı karıştırın

- Ardından kalan diğer malzemeleri ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edin. ( susam ve çörek otu hariç)

- Elde ettiğiniz hamura şekil verin ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin

- Üzerine yumurta beyazını sürün, susam ve çörek otu ekleyin.

- 170 derecelik fırında kontrollü bir şekilde 18- 20 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun!