Fiskaya Cam Teras'tan günde 500 kişi "dünya mirası" Hevsel'i izliyor

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yapılan "Fiskaya Cam Teras"tan günde yaklaşık 500 kişi, Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ni izleme imkanı buluyor.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalarla, 230 metrekarelik alanda olumsuz hava koşullarına dayanıklı malzeme ile 170 metrekare kompozitdeck, 60 metrekare cam teras ve kafe inşa edildi.

Aynı anda 45 kişinin cam zemine çıkabileceği, bir hafta önce açılışı yapılan terasa, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Diyarbakır'da ilk ve tek olan cam teras, her gün yaklaşık 500 ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ziyaretçiler, cam terastan Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi'ni bir arada izleme fırsatı buluyor.

"Hevsel Bahçeleri ayaklarımızın altında"

Mardin'den arkadaşlarıyla terası görmek için Diyarbakır'a gelen Tuğba Şatana, AA muhabirine, Fiskaya Cam Teras'ı çok beğendiğini söyledi.

Herkese buradan manzarayı izlemeleri tavsiyesinde bulunan Şatana, "Burası çok güzel olmuş. Hevsel Bahçeleri ayaklarımızın altında. Diyarbakır'ın manzarasını buradan görüyoruz. Çok güzel bir atmosfer olmuş. Çok beğendim. Şehir dışından gelen arkadaşlara tavsiye ediyorum. Diyarbakır çok güzel bir memleket." diye konuştu.

Helin Utku ise terasın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel olmuş. Yürürken insanı korkutuyor ama manzarası çok güzel. Çok farklı bir ambiyans." dedi.

Erdal Utku da Fiskaya Cam Teras'tan ailesiyle manzarayı seyrettiğini, çok güzel ve heyecan verici bir duygu olduğunu dile getirdi.

Cam terasın açılmasının sosyal aktivite anlamında çok güzel bir adım olduğunu vurgulayan Utku, "Belediyemize teşekkür ederiz. Diyarbakır tarihini buradan izliyoruz. Surları arkamıza aldığımızda gerçekten güzel bir manzara." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet