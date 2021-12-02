Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor - Haberler
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Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor

İstanbul'da etkili olan lodos fırtınasının ardından dalgalarla Caddebostan sahiline sürüklenen kırmızı yosunlar, belediye ekiplerince toplanıyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan lodos fırtınasının ardından dalgalarla Caddebostan sahiline sürüklenen kırmızı yosunlar, belediye ekiplerince toplanıyor.

Lodos fırtınası sonrasında dalgalarla karaya taşınan kırmızı yosunlar, Caddebostan sahilini kapladı.

Sahilde büyük birikintiler oluşturan yosunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle hafriyat kamyonlarına yüklenerek alındı.

Belediye ekiplerince, bugünkü çalışmalarda sahilden yaklaşık 300 ton kırmızı yosun toplandığı öğrenildi.

Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor

Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor

Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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