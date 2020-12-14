Fırtına tekneleri karaya sürükledi
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Fırtına tekneleri karaya sürükledi

14.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:36
Fırtına tekneleri karaya sürükledi

Muğla'da iki gündür etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Muğla'da iki gündür etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe'nin Akbük sahilinde gece saatlerinde şiddetini arttıran lodos, koydaki bazı tekneleri karaya sürükledi.

Cuma gününden bu yana Muğla genelinde etkili olan yağış dün gece saatlerinde fırtınaya dönüştü. Yağış ile birlikte başlayan fırtına özellikle denizlerde sert eserken, Menteşe'nin Akbük sahilinde tekneler hasar gördü.

Denizde boşlayan fırtına ve lodos sonrası Akbük sahilinin açığında tonoza bağlı lüks yelkenli yaklaşık 15 metrelik kotra teknesi tonozdan koparak sahile doğru sürüklendi. Küçük tekneler de fırtınadan nasibini alırken, denizde su seviyesi yükseldi.

Akbük sahilinin kapalı bir koy olmasına rağmen 10 yıldır ilk defa böylesine sert fırtınanın yaşandığı Akbük sahilinde su seviyesinin yükselmesi ile koydaki yürüyüş yolu tamamen kapandı.

(Bekir Tosun/İHA)

Fırtına tekneleri karaya sürükledi
Fırtına tekneleri karaya sürükledi
Fırtına tekneleri karaya sürükledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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