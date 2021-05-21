Fırtına sonrası Ayvalık sahili havadan görüntülendi! Yıkım çok büyük
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Fırtına sonrası Ayvalık sahili havadan görüntülendi! Yıkım çok büyük

Fırtına sonrası Ayvalık sahili havadan görüntülendi! Yıkım çok büyük
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hem denizde hem de karada hayatı adeta felç etti. Onlarca tekneyi batıran, çatıları uçuran fırtına sonrasında Ayvalık sahili havadan drone ile görüntülendi.

Sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede onlarca tekneyi batıran fırtına sonrasında bölgede ekipler hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ayvalık merkezinde tur teknelerinin bağlandığı sahil havadan drone ile görüntülendi. Yaşanan olayın vahameti havadan böyle görüntülendi.

Fırtına sonrası Ayvalık sahili havadan görüntülendi

FIRTINA YIKIM GETİRDİ

Ayvalık'ta sabah saat 06.00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahallelerinde ciddi maddi hasar meydana getirdi. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanında kıyıya bağlı büyük gezi tekneleri ile birçok balıkçı teknesi parçalanarak batarken, ilçedeki bazı binaların çatıları uçtu, birçok evin pencere camları kırıldı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Meteorolojiye göre saatte 83 kilometre hıza ulaşan fırtına öğle saatlerinde dindi. Şiddetli fırtına ile ilgili Balıkesir Valiliği, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Afad İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Fırtına sonrası Ayvalık sahili havadan görüntülendi! Yıkım çok büyük
Fırtına sonrası Ayvalık sahili havadan görüntülendi! Yıkım çok büyük
Fırtına sonrası Ayvalık sahili havadan görüntülendi! Yıkım çok büyük
Fırtına sonrası Ayvalık sahili havadan görüntülendi! Yıkım çok büyük
Fırtına sonrası Ayvalık sahili havadan görüntülendi! Yıkım çok büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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