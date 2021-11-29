Fırtına sebebiyle dalga boyu 4 ila 5.5 metreye ulaştı - Haberler
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Fırtına sebebiyle dalga boyu 4 ila 5.5 metreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fırtına sebebiyle dalga boyu 4 ila 5.5 metreye ulaştı

İzmir'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan fırtına sebebiyle Karşıyaka'da deniz taştı, dalga boyunun 4 ila 5.5 metreye ulaştığı tahmin edildi.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - İzmir'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan fırtına sebebiyle Karşıyaka'da deniz taştı, dalga boyunun 4 ila 5.5 metreye ulaştığı tahmin edildi.

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan fırtına, Karşıyaka ilçesinde deniz taşırdı. Deniz sularının tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. İzmir'deki tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, 6 (50 km saat) ila 8 (75 km saat) bofor kuvveti ile rüzgar hızı olduğunu belirtirken, bu veri anlık olarak da 100-110 km saat olarak ölçüldü. Bu rüzgar hızına karşılık yapılan dalga boyu tahminine göre, dalga boyu 4 ila 5.5 metreye ulaştı. Rüzgarın güney batıdan gelmesi sebebiyle deniz taşmasının Karşıyaka ilçesinde yaşadığı belirtildi.

(Ceren Atmaca - Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)

Fırtına sebebiyle dalga boyu 4 ila 5.5 metreye ulaştı

Fırtına sebebiyle dalga boyu 4 ila 5.5 metreye ulaştı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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