Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
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Marmara Denizi, Dalgalar, Marmara, 3. Sayfa

Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Marmara'da Tekirdağ sahilinde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluştu. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle demir korkuluklar yıkıldı, sahil çevresi sular altında kaldı.

06.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:34

Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluşuyor. Dalgaların etkisiyle sahil alan yosun ve suyla doldu.

Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluştu. Fırtına nedeniyle Marmara'da deniz ulaşımı olumsuz etkilenirken dalgalar ve fırtınadan dolayı sahil alan sular altında kaldı. Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi.

Fırtına nedeniyle Marmara'da dev dalgalar demir korkulukları kırdı

DALGALARIN BOYU 10 METREYE ERİŞTİ

Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluştu. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle sahil çevresi sular altında kaldı. Çay bahçeleri alanında bulunan sandalyeler de çekilirken, çevrede bulunan şemsiye direkleri de sahilin demir korkulukları da rüzgara daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

Fırtına nedeniyle Marmara'da dev dalgalar demir korkulukları kırdı

Dev dalgalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca kent genelinde hafif sağanak yağış etkili oluyor.

Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı

Kaynak: İHA

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Marmara'da dev dalgalar demir korkulukları kırdı
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