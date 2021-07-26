Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü
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Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü

Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları kökünden devirdi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları kökünden devirdi. İlçe merkezinde bulunan Turgut Özal Parkı'ndaki çam ağaçları yıkıldı. Ağaçların devrildiği sırada altında kimsenin kalmaması sevindirdi.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yenipazar ilçe merkezinde aniden bastıran fırtına nedeniyle bazı çatılar zarar gördü. Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde buluna Turgut Özal Parkı'nda oluşan hortum parkta bulunan yaklaşık 1 asırlık büyük çam ağacını kökünden sökerek devirdi. Bu sırada ağacın altında kalan kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, belediye ekipleri yıkılan ve fırtınadan zarar gördüğü için yıkılma tehlikesi olan ağaçların olduğu bölgeyi güvenlik çemberine aldı. - AYDIN

Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü
Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü
Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü
Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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