Fırtına çatıları uçurdu, leylek yuvasında yangına sebep oldu
Çatısı uçan bina Yanan leylek yuvası ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, Halil Efendi Mahallesinde elektrik direğinin üstündeki leylek yuvasında yangın çıktı.
25.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:55
Çatısı uçan bina
Yanan leylek yuvası ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, Halil Efendi Mahallesinde elektrik direğinin üstündeki leylek yuvasında yangın çıktı.
Kaynak: AA