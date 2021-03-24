Fırtına çatıları uçurdu
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Fırtına çatıları uçurdu

24.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:16

Fırtına çatıları uçurdu Erzurum'un Çat İlçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına çok sayıda binanın çatısının uçmasına neden oldu.

Fırtına çatıları uçurdu

ERZURUM - Erzurum'un Çat İlçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına çok sayıda binanın çatısının uçmasına neden oldu.

Gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli rüzgar Çat ilçesinde yıkıma neden oldu. İlçe merkezi ve bağlı köylerde bazı evlerin çatıları uçarken, çok sayıda ahırda hasar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında da hasar oluştu. Çok sayıda mahallenin elektrik ve telefon bağlantısı kesildi.

Fırtına çatıları uçurdu
Fırtına çatıları uçurdu
Fırtına çatıları uçurdu
Fırtına çatıları uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULCELİL TAŞ

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