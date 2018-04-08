Firmalara İşletme Cetveli Uyarısı

Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Bülent Gül, sicil belgesi sahibi sanayicilerin işletme cetvellerini 30 Nisan'a kadar teslim etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Gül, Malkara ilçesini ziyaret ederek, ticaret ve sanayi odası yönetimiyle görüştü.

Ziyaretinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gül, sicil belgesi sahibi sanayicilerin işletme cetvellerini, 30 Nisan'a kadar teslim etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Firmaların aksi takdirde cezaya maruz kalacakları uyarısı yapan Gül, şunları kaydetti:

"Odalarımıza

kayıtlı olan firmaların bu tarihe kadar belgelerini vermeleri gerekmektedir.

Bizler de firmaların ceza yememeleri için ilçelerimizde bulunan odaları gezerek

oda başkanlarına ve yönetim kuruluna bilgilendirme toplantıları yapmaktayız.

Odalarımızda kendi üyelerini bu konu hakkında bilgilendirme yapmaktadırlar."