Fırınının önüne dolap koydu, üzerine "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fırınının önüne dolap koydu, üzerine "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazdı

Fırınının önüne dolap koydu, üzerine 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' yazdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Isparta'da bir fırın işletmecisi Ramazan ayı ve tam kapanma dönemi dolayısıyla fırınının önüne ihtiyaç sahipleri için bir dolap koyarak, üzerine "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazdı.

Isparta'da bir fırın işletmecisi Ramazan ayı ve tam kapanma dönemi dolayısıyla fırınının önüne ihtiyaç sahipleri için bir dolap koyarak, üzerine "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazdı. Fırın işletmecisi ve hayırseverler dolabı ekmek ve pideyle doldururken, ihtiyaç sahipleri de ücretsiz olarak istedikleri kadar ekmek alabiliyor.

Karaağaç Mahallesi'nde dedesinden kalma fırında mesleği sürdüren Bayram Dereli, Ramazan ayı ve tam kapanma dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için bir dolap hazırladı. Hayırseverler imkanları dahilinde bu dolaba ekmek ve pide koyuyor. Dereli de gün içerisinde dolabı boş bırakmıyor. İhtiyaç sahipleri dolaptan istedikleri kadar ekmek ve pide alabiliyor. Uygulamaya mahalle sakinleri de tam destek veriyor.

"Çekinmeden herkes alabilir"

Fırın işletmecisi Bayram Dereli, geçen yıl Mart ayında korona virüs salgını nedeniyle askıda ekmek kampanyası başlattıklarını, bu sene de Ramazan ayı ve tam kapanma dönemi için böyle bir dolap hazırladıklarını söyledi. Dereli, "Tam kapanma döneminde çoğu vatandaşımızın işyerleri kapandı. Çoğu vatandaşımız da yevmiyeli çalışıyor. Biz de fırınımızın önüne bir dolap koyduk. Dolabın içindeki ekmek ve pideler ücretsizdir. Hiçbir para talep etmeden veriyoruz. Çekinmeden, gücenmeden herkes gelip alabilir. Bugün bize yarın onlara. Bu iş vesiledir, ellerinden geldikçe diğer vatandaşlarımız da destekliyor" dedi.

"Günlük yaklaşık 85 ekmek bırakıyorum"

Dolaba günlük yaklaşık 85 ekmek bıraktığını ifade eden Dereli, "Pide almaya gelen vatandaşlarımız da 2 pide alıp bir tanesini dolaba koyuyor, 3 alıp 2 koyan oluyor. Ayrıca para verip bizim hayrımıza dolaba ekmek koyuver diyen vatandaşlarımız var. Ramazan ayında kiminin duası kiminin parası diyerek böyle bir kampanya düzenledik. Herkesten Allah razı olsun. Şu anda talebimiz güzel. Fırına gelemeyen vatandaşların da evlerine bizzat teslim ediyorum. Allah bir daha böyle günler göstermesin. Herkes sağlıklı kalsın" diye konuştu.

"Herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyorum"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Akkul, uygulamanın faydalı olduğunu belirterek, "İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum" dedi.

"Mahalle sakinleri de çok memnun"

Mesut Sırtıkırmızı ise çocukluğundan bu yana aynı fırına geldiğini ve dolap uygulamasından mahalle sakinlerinin de memnun olduğunu söyledi. Sırtıkırmızı, İhtiyaç sahiplerine sadece Ramazan ayında değil sürekli yardım yapacağına inanıyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz" dedi. - ISPARTA

Fırınının önüne dolap koydu, üzerine 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' yazdı
Fırınının önüne dolap koydu, üzerine 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' yazdı
Fırınının önüne dolap koydu, üzerine 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' yazdı
Fırınının önüne dolap koydu, üzerine 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' yazdı
Fırınının önüne dolap koydu, üzerine 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Davutoğlu: 'Bir yılı aşkın süredir devam eden salgın döneminde, yaşanan en büyük kriz güven krizidir'
Davutoğlu: "Bir yılı aşkın süredir devam eden salgın döneminde, yaşanan en büyük kriz güven krizidir"
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Altun Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Hülya Avşar Özcan Deniz
Spor Diego Gökhan Töre Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fırınının önüne dolap koydu, üzerine "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 12:54:58. #1.15#

title