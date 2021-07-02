Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma, 31 bin 687 TL ceza (2)
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Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma, 31 bin 687 TL ceza (2)

Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma, 31 bin 687 TL ceza (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKANLIK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDUTarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, Van'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde, ekmek fırınında çalışan personelin hamura tekme atıp, önce yere sonra tavana fırlattığı görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

BAKANLIK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, Van'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde, ekmek fırınında çalışan personelin hamura tekme atıp, önce yere sonra tavana fırlattığı görüntülere ilişkin açıklama yapıldı. Fırınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin hemen harekete geçtiği belirtilerek, "Yapılan denetim ve kontrol sonucunda insan sağlığı ve gıda güvenirliğini tehdit eden durumlar tespit edilmiş olup, işletmenin faaliyeti durdurulmuştur. Üretilen ekmekler imha edilmiştir. İşletmenin gerekli kaydı yaptırmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olduğundan 6 bin 77 TL, genel ve özel hijyen esaslarına uyulmadığından 15 bin 203 TL, 3 çalışanın hijyen belgesi olmadığı için 2 bin 580 TL olmak üzere toplamda işletmeye 23 bin 860 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.


Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma, 31 bin 687 TL ceza (2)
Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma, 31 bin 687 TL ceza (2)
Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma, 31 bin 687 TL ceza (2)
Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma, 31 bin 687 TL ceza (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma, 31 bin 687 TL ceza (2) - Haberler
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