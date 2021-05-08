Fırıncının ilgi gören hizmeti: Evden al, pişir ve eve bırak
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Fırıncının ilgi gören hizmeti: Evden al, pişir ve eve bırak

İhlas Haber Ajansı / ZEKERİYA BAŞAR - Haberler | Güncel

Fırıncının ilgi gören hizmeti: Evden al, pişir ve eve bırak Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir fırın, müşterilerinin iftar yemeklerini evlerinden alarak fırında pişirdikten sonra tekrar evlerine bırakıyor.

Fırıncının ilgi gören hizmeti: Evden al, pişir ve eve bırak

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir fırın, müşterilerinin iftar yemeklerini evlerinden alarak fırında pişirdikten sonra tekrar evlerine bırakıyor.

Ramazan ayının ikinci yarısında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde paket servis uygulaması yapılırken, Ermenek'te bir pide ve lahmacun fırını müşterilerin iftar için hazırladıkları yemekleri evden alıp, pişiriyor ve tekrar eve teslim ediyor. Fırıncılık mesleğine 13 yaşlarında başladığını belirten İsmail Özdemir (37), "Vatandaş pandemi nedeniyle sokağa çıkamadığından ötürü, biz de böyle bir kampanya başlattık. Vatandaşımız evinde hazırlıyor, biz evden alıyoruz, pişirmeyi yapıp hazırladıktan sonra evlerine tekrar teslim ediyoruz. Onlara sadece yemesi kalıyor" dedi.

"Bu hizmetten memnunuz"

İnsanların sokağa çıkmasına gerek kalmadığı için bir nebze de olsa virüsün yayılmasına da engel olan bu kampanyaya müşteriler de ilgi gösterdi. İlçede yaşayan KMÜ Öğretim Üyesi Dr. Filiz Demir, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel bir uygulama. Bizler için çok güzel. Ceza yeme korkusu yok, bu pandemi döneminde dışarı çıkmamıza gerek yok. Sadece hazırlıyoruz, kapıya geliyorlar alıyorlar, pişip geliyor biz de yiyoruz. Çok da güzel oluyor" diye konuştu.

Fırıncının ilgi gören hizmeti: Evden al, pişir ve eve bırak
Fırıncının ilgi gören hizmeti: Evden al, pişir ve eve bırak
Fırıncının ilgi gören hizmeti: Evden al, pişir ve eve bırak
Fırıncının ilgi gören hizmeti: Evden al, pişir ve eve bırak
Fırıncının ilgi gören hizmeti: Evden al, pişir ve eve bırak
Fırıncının ilgi gören hizmeti: Evden al, pişir ve eve bırak
Fırıncının ilgi gören hizmeti: Evden al, pişir ve eve bırak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEKERİYA BAŞAR

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