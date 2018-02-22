Fırıncıların Rekabeti Vatandaşa Yaradı

Samsun'da fırıncılar arasında çıkan rekabet nedeniyle birçok fırında ekmek 1 lira yerine 75 kuruştan satılmaya başlandı.

Fırıncılar arasında çıkan ekmek rekabeti nedeniyle, İlkadım ilçesine bağlı Unkapanı, Kökçüoğlu, Hastanebaşı, Zeytinlik, Çatalarmut, Kadıköy ve Anadolu Mahallelerinde fırıncılar ekmeği 1 liradan 75 kuruşa çekti.

Fırıncıların fiyatta ikiye bölünmesiyle ilgili açıklama yapan Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "Biz bu ekmeğimizi 2015'in ilk ayında 250 gram olarak 1 TL yaptık. Haliyle 3 yıldır ekmeğimiz 1 TL'ye satılırken, yaklaşık olarak 1 aydan bu yana bazı mahallelerde bulunan fırıncı esnafı bu fiyatı aşağıya çekti. Bir ekmek bundan önce 3 yıl boyunca 1 liraya satılırken şimdi bu ekmeğin 75 kuruşa çekilmesinde art niyet olabilir diye düşünüyorum. Bugün 75 kuruşa ekmek satan bazı arkadaşlarımız tabii bulunduğu bölgedeki müşterisini kaybetmemek adına bir rekabet yapıyor. Şu anda özellikle İlkadım bölgesinde bu uygulama hat safhaya ulaşmış durumda. Bugün ekmeğimiz zam alması gerekirken ekmek fiyatları geri çekiliyor. Bugün 4 lira olan ekmeğin kilosunun 5 liradan satılması gerekiyor. O da 1 lira 25 kuruşa tekabül eder" dedi.

"Rekabet nedeniyle fiyatları düşürdük"

İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 10 yıldır fırıncılık yapan Ramazan Sezer, "Biz rekabet nedeniyle fiyatları düşürdük ancak ekmeğin kalitesini düşürmedik. Sadece fedakarlık ederek fiyatlarda düşüş yaptık. Bugün halk ekmek fabrikasının piyasaya sürdüğü ekmek 55 kuruştan satılıyor. Bu nedenle ekmeği 65 kuruştan satan bazı fırınlar dahi bulunmakta. Biz de piyasada rekabet olmasından dolayı ekmek fiyatlarını düşürmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Ekmeği 1 liradan 75 kuruşa düşüren diğer fırıncı esnafları da rekabet nedeniyle fiyatları düşürdüklerini söyledi.

Vatandaşlar ise ekmeğin fiyatının 1 liradan 75 kuruşa çekilmesinden mutlu olduklarını dile getirerek, "75 kuruş ekmek için normal bir fiyattır. 1 lira bize göre pahalı. Dileğimiz ekmek fiyatların tekrar artmamasından yana. İnşallah bu şekilde devam eder" dediler. - SAMSUN