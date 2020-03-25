Fırıncılar ihtiyaç sahiplerine korona virüs nedeniyle ücretsiz ekmek dağıtıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Fırıncılar ihtiyaç sahiplerine korona virüs nedeniyle ücretsiz ekmek dağıtıyor - Haber
Ağrı Merkez, Kağızman, Ağrı

Fırıncılar ihtiyaç sahiplerine korona virüs nedeniyle ücretsiz ekmek dağıtıyor

Fırıncılar ihtiyaç sahiplerine korona virüs nedeniyle ücretsiz ekmek dağıtıyor Ağrı'da fırın işleten ortaklar Talip Ölçer ve Uğur Taştan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıyor.

25.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:31
Fırıncılar ihtiyaç sahiplerine korona virüs nedeniyle ücretsiz ekmek dağıtıyor

Fırıncılar ihtiyaç sahiplerine korona virüs nedeniyle ücretsiz ekmek dağıtıyor

AĞRI - Ağrı'da fırın işleten ortaklar Talip Ölçer ve Uğur Taştan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıyor.

Ağrı Merkez Kağızman Caddesi'nde bulunan ekmek fırınını işleten ortaklar Talip Ölçer ve Uğur Taştan korona virüs dolayısıyla mağduriyet yaşayan gündelik işçiler ve vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtarak örnek bir uygulama başlattı.

Fırınlarının camına "Kovid-19 sebebiyle işini kaybeden vatandaşlarımıza ay sonuna kadar ücretsiz ekmek verilecektir" yazısı asan işletmecilerden Uğur Taştan yaptığı açıklamada, sıkıntılı süreçlerin atlatılmasında birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu söyledi.

"Umuyoruz ki bu yardım kampanyası tüm meslektaşlarımıza örnek olur"

Korona virüs salgınından önce işletmelerinde yine 'Askıda ekmek' uygulaması ile gönüllü vatandaşlarında desteği ile ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalıştıklarını belirten Taştan, "Ülkemiz ve milletimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte birçok vatandaşımız mağdur oldu. Bizde bu mağduriyeti gidermek adına ortağımızla birlikte ihtiyaç sahiplerine bedava ekmek dağıtma kararı aldık. Bu süreçte salgınla mücadelede Hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın bu süreci nasıl iyi yönettiğini gördük. Bizde bu sürece bu şekilde katkıda bulunmak istedik. Bu süreçte mağdur olan vatandaşlarımız oldu. Bilindiği üzere birçok kafe ve kıraathane iş yeri kapanmış durumda. Birçok insanımız şu anda 'Evde Kal' çağrısına uyuyor. Bizde elimizden geldiğince bu çağrıya uyuyoruz. Umuyoruz ki bu yardım kampanyası tüm meslektaşlarımıza örnek olur. Umuyoruz ki fırsatçılara fırsat vermeden bu süreci iyi bir şekilde atlatırız. Devlet ve millet el ele veririz" dedi.

"Paramız olmasa da gelip ekmeğimizi alabiliyoruz"

Fırının müşterilerinden Kemal Gül ise, "Çok iyi bir işletme. Çok da güzel bir uygulama başlatmışlar. Sürekli buradan ekmek alıyoruz. Paramız olmadığı zamanlarda da sıkıntısız bir şekilde ekmeğimizi gelip alabiliyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Şu an halkımız çok zor durumda. İsteyen gelip ekmeğini alabiliyor. Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu.

Fırıncılar ihtiyaç sahiplerine korona virüs nedeniyle ücretsiz ekmek dağıtıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Fırıncılar ihtiyaç sahiplerine korona virüs nedeniyle ücretsiz ekmek dağıtıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haber
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haber
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı Haber
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haber
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim
Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim
Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi
Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Muhterem Nur Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Ersun Yanal Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Futbolcu Fatih Terim Ziya Selçuk
Şu an buradasınız: Fırıncılar ihtiyaç sahiplerine korona virüs nedeniyle ücretsiz ekmek dağıtıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 20:14:41. #1.15#
title