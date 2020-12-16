Fırat Kalkanı sahasında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara küpeleme çalışması
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Fırat Kalkanı sahasında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara küpeleme çalışması

16.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:51
Fırat Kalkanı sahasında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara küpeleme çalışması

Bab Yerel Meclisi, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen ilçede yaklaşık 100 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanı kayıt altına almak için küpe takma çalışması başlattı.

Bab Yerel Meclisi, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen ilçede yaklaşık 100 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanı kayıt altına almak için küpe takma çalışması başlattı.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Bab ilçesindeki yerel meclis, Türkiye'nin danışmanlığında, ilçede hayvancılığın sürdürülmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bab Yerel Meclisine bağlı Tarım ve Hayvancılık Ofisi, ilçede sayıları 100 bin civarında olduğu tahmin edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanın kayıt altına alınması için önemli bir çalışmayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda oluşturulan ekipler, besicileri ziyaret ederek, ücretsiz aşıladığı hayvanlara küpe takmaya başladı.

Halkın temel geçim kaynağı olan hayvancılık sektörünün hastalıklar nedeniyle sıkıntı yaşamaması için ilçe genelindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara veba, şap ve kuduz aşıları yapılıyor.

-"Elimizde bir veri tabanı oluşacak"

Tarım ve Hayvancılık Ofisi Sorumlusu Mahmud Hac Akil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bab ilçe merkezi ve beldelerinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılamasına ve küpe çalışmalarına başladık." dedi.

Hac Akil, çalışma kapsamında çiftçi ve besicilerin de kayıt altına alınacağını belirterek, "Küpeleme çalışmalarıyla elimizde bir veri tabanı oluşacak ve bu yolla da hayvan hırsızlığının önüne geçmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Küçükbaş hayvan besiciliği yapan Ahmet Naas da yerel meclise çalışmasından dolayı teşekkür ederek, "Hayvanlarımız veterinerlerin kontrolünde aşılanarak küpeleniyor. Benim gibi çiftçilik ve besicilikle uğraşanlar, yerel meclisin bu desteğinden yararlanabiliyor." şeklinde konuştu.

Bab ilçesi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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