28.08.2019 22:43

- Fırat Kalkanı bölgesine uydu düştü

CERABLUS - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirdiği bölgeye uydu düştü. Uydunun hangi ülkeye ait olduğu bilinmiyor.

Cerablus'un altında bulunan Şır Nasır köyüne uydu düştü. Fırat Kalkanı Bölgesine düşen uydunun hangi ülkeye ait olduğu bilinmiyor. TSK'nın bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA