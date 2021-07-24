Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Türk birliğine terör saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı
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Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Türk birliğine terör saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı

Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Türk birliğine terör saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab kasabasında görevli Türk birliğine teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Saldırı sonrası TSK bölgedeki rejim unsurlarını ve YPG mevzilerini yoğun şekilde vuruyor.

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından askeri konvoya yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

"CEZALANDIRMA ATIŞLARI SÜRÜYOR"

"Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Türk birliğine terör saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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