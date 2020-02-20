Fırat Çakıroğlu anısına fotoğraf sergisi

20.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:06

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehadetinin 5. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde fotoğraf sergisi açıldı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun fotoğraflarından oluşan sergide, zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Çakıroğlu'nun terör örgütü tarafından 5 yıl önce şehit edildiğini hatırlatan Ülkü Ocakları Merzifon İlçe Başkanı Hasan İnce, "Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4.sınıf öğrencisi iken bundan 5 yıl önce 20 Şubat 2015 tarihinde bölücü terör örgütü olan PKK'lı sözde öğrenciler tarafından şehit edilmişti. Merzifon Ülkü Ocakları olarak bizler de her yıl olduğu gibi Ülkücü Şehidimiz Çakıroğlu'nun aziz hatırasını yaşatmak için bugün bir dizi etkinlikler yaparak şehidimizi anmak istedik. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde fotoğraf sergisi açtık. Yatsı namazının ardından şehidimizin ruhu için ocağımızda Kur'an-ı Kerim okutarak dualarla onu yad edeceğiz. Şehit Çakıroğlu'nun hayatını konu olan sinevizyon gösterimiz ile programımız son bulacak" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA