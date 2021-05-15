Fırat Aydınus kimdir? Göztepe-Beşiktaş hakemi Fırat Aydınus kaç yaşında? Fırat Aydınus kariyerini bu maçla sonlandırıyor!

Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Göztepe-Beşiktaş hakemi Fırat Aydınus hakkında detaylar araştırılıyor. Fırat Aydınus hakkında araştırılan Fırat Aydınus kimdir? Göztepe-Beşiktaş hakemi Fırat Aydınus kaç yaşında? Fırat Aydınus hangi takımlı? Fırat Aydınus nereli? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Bu akşam Süper Lig şampiyonunun belli olacağı karşılaşmalar ekranlara gelecek. Tecrübeli hakem Fırat Aydınus, Göztepe-Beşiktaşkarşılaşmasının hakemi olacak. Fırat Aydınus, bu akşam oynanacak Beşiktaş- Göztepe maç ile hakemlik kariyerini sonlandıracak. Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Fırat Aydınus'un kariyerinin son maçı olacak karşılaşmaya sayılı saatler kaldı. Fırat Aydınus hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

FIRAT AYDINUS KİMDİR?

Fırat Aydınus (d. 25 Ekim 1973; İstanbul), Türk futbol hakemi. Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı olarak Süper Lig'de görev yapmaktadır. Hakemliğe 1996 yılında başlamıştır.

FIRAT AYDINUS HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

5 Ekim 1973 (45 yaşında) İstanbul doğumlu olan Fırat Aydınus, hakemliğe 1996 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. 2006 -2014 yılları arasında FIFA hakemi de olan Aydınus, Süper Lig'de önemli karşılaşmalarda çaldığı düdüklerle dikkatleri üzerine çekmişti. Asıl mesleği mühendislik olan Aydınus, hakemlik kariyerindeki gelişmeler sonrası tamamıyla bu alana yöneldi.

500'e yakın karşılaşmada görev alan Fırat Aydınus, dönem dönem yardımcı hakem, orta hakem, dördüncü hakem ve VAR hakemliği yaptı. 18 Ekim 2018 tarihi itibariyle kariyerinde 87 kez penaltı veren Aydınus, düdük çaldığı karşılaşmalarda toplamda bin 613 kez sarı kartına ve 74 kez kırmızı kartına başvurdu. Aydınus'un kariyerinde en çok yönettiği karşılaşma türü ise 284 ile Süper Lig karşılaşması oldu.