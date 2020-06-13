Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
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Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor. Son olarak villanın bahçesindeki havuz da moloz yığınlarıyla dolduruldu.

13.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:19

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.

HAVUZ, MOLOZLA KAPATILDI

Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi.

Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu

11 HAZİRAN'DA İNCELEME YAPILDI

Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada, 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.

Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu

Kaynak: AA

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