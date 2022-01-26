Firari FETÖ üyesi Ankara'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Firari FETÖ üyesi Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 2017'den beri aranan B.Y, Ankara'da gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 2017'den beri aranan B.Y, Ankara'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmaları kapsamında B.Y'nin saklandığı yer belirlendi.

Ankara Sulh Ceza Hakimliğince 2017'den beri hakkında aranma kaydı bulunan zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

B.Y'nin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği, ifadesinde, örgütün finansmanı faaliyetlerine ve örgütsel toplantılara katıldığına dair beyanlar bulunduğu öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Firari FETÖ üyesi Ankara'da yakalandı

AA - Son Dakika Haberleri

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Ankara, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title