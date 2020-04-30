Firardayız fragmanı izle! Firardayız konusu ne? Firardayız filmi oyuncuları Ekrem, Salim ve Nuri tünel kazarak hapisten kaçar. Uzun süre içerde olan arkadaşların dışarda hayatlarını sürdürecek ne işleri ne de yetenekleri vardır. Mafyaya katılan üç kafadar, karşılaştıkları belalar yüzünden içerde olmayı tercih ederler. İşte, Firardayız filmi detayları...

Çetin Altay, Burak Satıbol, Ferit Aktuğ'un başrollerde bulunduğu yerli komedi filmi Firardayız, 2017 yılında vizyona girdi. Filmin yönetmenliğini Tolga Baş yürüttü. Antalya'da çekilen filmin senaryosunu Yücel Öztürk kaleme aldı.

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FİRARDAYIZ OYUNCULARI

Hapishanede kendilerine sahip çıkan ''Baba''nın dışarıda başının belada olduğunu duyan üç arkadaş bir tünel ayrdımıyla hapisten kaçarak başlarına daha büyük dertler açarlar. Firardayıs filmi oyuncu kadrosunda:

Çetin Altay, Burak Satıbol, Ferit Aktuğ, Burcu Binici, Mehmet Özgür, Ayhan Rüzgar, Lemi Filozof, Hacı Ali Konuk, Melisa Şalgam, Yunus Derli, Osman Kot, Metin Çelik, Mehtap Bayri, Tekin Temel bulunuyor.

FİRARDAYIZ FİLMİ KONUSU

Hapishanede aynı koğuşta kalan Ekrem, Salim ve Nuri adındaki 3 arkadaş, yıllarca uğraştıktan sonra bir tünel kazmayı başararak, zor durumda olan Piri Babanın yardımına yetişmek için hapisten kaçarlar. Ama yıllardır herhangi bir işte çalışmadıklarından hayatlarını sürdürebilecek parayı çalışarak kazanmaları icap ettiğinde zora girerler. Hiçbir işte dikiş tutturamayan 3 kafadar sonunda mafyaya katılırlar, ancak burada da başlarını belaya sokmaktan kurtulamazlar.