Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti - Haberler
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Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti

Antalya'ya tatil için gelen Finlandiyalı turist, havalimanından çıktıktan sonra 6 metre yükseklikteki tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan turist, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANTALYA (DHA) - Dün akşam Antalya Havalimanı'nda meydana gelen olayda, tatil için Antalya'ya gelen Finlandiya vatandaşı Mattias Nissinen, terminal binasından çıktıktan sonra tramvay durağının bulunduğu köprüye geldi. Finlandiyalı Turist, 6 metre yüksekliğindeki tramvay yolu köprüsünden atladı.

Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Nissinen, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye götürüldü. Nissinen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mattias Nissinen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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