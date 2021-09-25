Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti
Antalya'ya tatil için gelen Finlandiyalı turist, havalimanından çıktıktan sonra 6 metre yükseklikteki tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan turist, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ANTALYA (DHA) - Dün akşam Antalya Havalimanı'nda meydana gelen olayda, tatil için Antalya'ya gelen Finlandiya vatandaşı Mattias Nissinen, terminal binasından çıktıktan sonra tramvay durağının bulunduğu köprüye geldi. Finlandiyalı Turist, 6 metre yüksekliğindeki tramvay yolu köprüsünden atladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Nissinen, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye götürüldü. Nissinen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Mattias Nissinen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri