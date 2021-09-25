Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti

ANTALYA (DHA) - Dün akşam Antalya Havalimanı'nda meydana gelen olayda, tatil için Antalya'ya gelen Finlandiya vatandaşı Mattias Nissinen, terminal binasından çıktıktan sonra tramvay durağının bulunduğu köprüye geldi. Finlandiyalı Turist, 6 metre yüksekliğindeki tramvay yolu köprüsünden atladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Nissinen, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye götürüldü. Nissinen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mattias Nissinen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.