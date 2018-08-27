"Fındıkta fiyat 15 liranın üzerinde olacaktır"

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, fındıkta bu yıl rekoltenin az olduğunu ve bu nedenle piyasada fiyat oluşumunun 15 liranın üzerinde olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Üreticimizi hiç bir zaman o güçlü, kuvvetli, finansman desteği olan ithalatçılar adına hareket eden aracılara kesinlikle muhtaç etmeyeceğiz. Bugüne kadar etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz." dedi.

Canikli, Giresun-Sivas karayolu üzerinde 6'şar kilometrelik iki tüp geçit şeklinde yapımı devam eden Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Canikli, tünelde artık ışığın görüldüğünü söyledi.

Canikli, Eğribel Tüneli Projesi'nin sadece Giresun ve Doğu Karadeniz için değil, tüm Türkiye açısından önemli proje olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İki tüpten oluşan 6 kilometre uzunluğunda gerçekten muhteşem bir proje. Giresun ve bütün Doğu Karadeniz'in Ege, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'ya kolay ulaşımını kolaylaştıracak bir proje. Şu anda hamdolsun ışıklar görülmüş durumda. Çok hızlı çalışıldı gerçekten. Bu vesile ile yapımcı firmaya çok teşekkür ediyorum. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar uzunlukta bir tünelin kaba inşaatının, daha doğrusu esas imalatın önemli bir bölümünü tünelin açılması oluşturuyor, o kısmı geçtik. Projenin ikmal ihalesi de kısa zamanda yapılacak. Olağan dışı bir gecikme olmadığı sürece bir yıl içerisinde inşallah hizmete sunulmuş olacak."

Projenin hata geçmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Canikli, "Bu yatırımın başlaması Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimat üzerine yatırım programına alındı ve daha sonra süreç devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın Giresun'a ve Karadeniz'e güzel büyük bir hediyesidir." dedi.

"Bundan 15 yıl önce hayal edilemezdi"

Canikli, bu tür projelerin yapılabiliyor olmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu gibi projeleri artık biz Türkiye ekonomisi olarak yapabiliyoruz. Bundan 15 yıl önce bu tür projeleri yapabilmek, hayal edebilmek bile mümkün değildi. Bugün artık hayalde sınır yok. Geldiğimiz nokta itibarıyla çok daha büyük, çok daha muhteşem projeleri kendi finansal kaynak ve insanlarımızla yapabiliyor, sonuçlandırabiliyoruz. Bu da Türkiye ekonomisinin geldiği güçlü noktayı göstermesi açısından önemli."

"Fındıkta fiyat 15 liranın üzerinde olacaktır"

Nurettin Canikli, fındık fiyatları hakkındaki tartışmalara da değinerek, belirli çevrelerin fındık fiyatını aşağıya çekmek için spekülasyon yapmaya çalışıldığını, ama bunda başarılı olamayacaklarını söyledi.

Fındığın fiyatının 15 liranın üzerinde olması gerektiğini ve piyasada da bu rakama ulaşılacağını tahmin ettiğini dile getiren Canikli, şunları kaydetti:

"Bazıları bu piyasada oluşacak olan fiyata müdahale ederek aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bu yıl rekolte düşük olduğu için fiyatın 15 liranın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla üreticilerimiz adımlarını buna göre atsınlar. Üreticimizi hiç bir zaman o güçlü, kuvvetli, finansman desteği olan ithalatçılar adına hareket eden aracılara kesinlikle muhtaç etmeyeceğiz. Bugüne kadar etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Onların haklarının ellerinden farklı yöntemlerle alınmasına müsaade etmeyeceğiz."