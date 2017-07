Fındıkpınarı Futbol Turnuvası Öncesi Takımlara Malzemeleri Dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek ve Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan anısına 30 Ağustos Zafer Kupası kapsamında düzenlenecek olan Fındıkpınarı Futbol Turnuvası öncesi takımlara malzeme dağıtımı yapıldı.



Bu yıl 8 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Fındıkpınarı Futbol Turnuvası, Fındıkpınarı Futbol Sahası'nda oynanan 1. hafta maçları ile başlayacak. Turnuvada, 24 köy takımı, 5 hafta boyunca her cumartesi ve pazar günleri 2'şer grup halinde oynanacak maçlarda şampiyon olabilmek için mücadele edecek.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Kompleksi Fitness Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım töreni, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel'in katılımıyla gerçekleşti. Malzeme dağıtım töreninde muhtarlar ve her takımdan bir temsilci yer aldı.



Törende konuşan Hasan Gökbel, Fındıkpınarı Futbol Turnuvası'nın geleneksel hale gelmiş ve çok ilgi çeken bir turnuva olduğunu söyledi. Geçen yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak turnuvayı üstlendiklerini anımsatan Gökbel, "Oldukça güzel bir turnuva. Olumsuz şeyler olmadan başarılı bir şekilde geçti, köylerimiz centilmence ve kardeşçe yarıştı. Turnuvanın temel amacı köylerimizi, köylerdeki insanları, köyler adına futbol turnuvasında yer alan çok değerli futbolcularımızı birlik ve beraberlik içerisinde kaynaştırmaktır" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın spora ve sporla ilgili konulara desteklerini esirgemeyen örnek bir idareci olduğunu belirten Gökbel, "Geleneksel hale gelen bu tür etkinliklerde amacımız, bir yıl önce yaptığımız etkinlikte gördüğümüz noksanlıkları bir yıl sonra yapacağımız etkinlikte telafi etmek ve her tuğlanın üzerine birer tuğla daha koyarak, bu işi daha geniş kitlelere izlettirmek. Bu turnuvada amacımız kardeşlik ve barış. Ben bu yıl da önceki yıllar gibi aynı şekilde Fındıkpınarı Futbol Turnuvası'nın oldukça başarılı olacağına ve köylerimizden ilgi göreceğine inanıyorum. Öncelikle bu turnuvada sporcularımıza kazasız, sakatlıktan uzak bir turnuva diliyorum. Değerli muhtarlarımız da bu turnuvaya ilgi gösterdi. Muhtarlarımızın köylerinden vatandaşlarımızı bu turnuvaya seyirci olarak getireceklerini biliyorum ve katkılarından dolayı da teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.



Gökbel'in konuşmasının ardından, turnuvada yer alan her takıma, forma takımı, antrenman topu, maç topu, çanta, tozluk, kaptanlık bandı, kaleci takımı gibi malzemeler dağıtıldı. - MERSİN