Fındıklı Belediye Başkanı kim, Fındıklı Belediye Başkanı hangi partiden?

Saldırı sonrası basına açıklama yapan Çervatoğlu, sadece fiziksel şiddeti değil, ilçede kökleşmiş kirli düzeni de hedef aldı. Yaşananların tesadüf olmadığını belirten Çervatoğlu, bu tür yapılarla mücadelesinin süreceğini ve halkın yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Çervatoğlu, Şubat 1968'de Gürsu Köyü'nde, mütevazı bir köylü ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini doğup büyüdüğü köyde, Gürsu İlkokulu'nda tamamladı. Ardından Arılı (Pi?xala) Ortaokulu ve Fındıklı Lisesi'ni bitirdi. 1984 yılında lise diplomasını almasının hemen ardından üniversite sınavını kazanarak İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'ne adım attı. Ancak 1987'de üniversiteden uzaklaştırılması üzerine aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümüne geçiş yaptı ve 1992 yılında buradan mezun olarak makina mühendisi unvanını aldı.

Üniversite sonrası dönemde, 1992 ile 1997 yılları arasında Karadeniz Bölgesi'nde serbest ticaretle meşgul oldu. 1997 yılında kısa süreliğine öğretmenlik görevine başlasa da bu mesleği sürdürmeyerek asıl ilgisini duyduğu mühendislik ve serbest girişimlere yöneldi. Bu süreçte, mühendislikten çok çeşitli bağımsız projeler ve sosyal girişimlerle ilgilendi; temel hedefi ise siyasette aktif rol almaktı.

1993'ün sonlarında, arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Karadeniz Umut Radyo, onun toplumsal katkı sağlama yolundaki ilk somut adımlarından biri oldu. Bölgesel ölçekte yayın yapan bu radyo, özgür ve halkçı sesiyle 2016 yılına kadar tam 23 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Çervatoğlu, bu süreçte radyonun hem kurucu hem de emektarlarından biri olarak önemli bir rol oynadı.

1997'de Ankara'da bir doğalgaz dönüşüm firmasında mühendis olarak yaklaşık sekiz ay çalıştıktan sonra, 1998 yılında TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nda teknik görevli olarak görev aldı. 2005 yılına dek süren bu görev sürecinde iki yıl boyunca TMMOB Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de üstlendi. 2006 ile 2012 yılları arasında Bursa'da aile şirketinde yöneticilik yaparken, inşaat sektöründe de faaliyet gösterdi. Bu dönemde aynı zamanda Makina Mühendisleri Odası'nın çeşitli kademelerinde aktif görev aldı: Denetleme Kurulu Üyeliği, Bursa Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliği gibi sorumluluklar üstlendi.

2012 ile 2016 yılları arasında TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın Yönetim Kurulu'nda önce sekreter, ardından üye olarak görev yaptı. 2012–2019 yılları arasında ise memleketi Karadeniz'de inşaat alanındaki çalışmalarını sürdürdü.

Bu dönem boyunca birçok toplumsal ve teknik kongrede yürütücülük görevleri üstlendi. Özellikle genç mühendislere yönelik kamplar organize etti. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de öncülük etti; Mimarlar Odası Ankara Şubesi öncülüğünde, boşaltılmış köy okullarının restore edilerek "Taş Mektep" çatısı altında yeniden köylülerin hizmetine sunulması için çalıştı. Bu çerçevede iki köy okulunun yıkılmaktan kurtarılarak yeniden hayat bulmasını sağladı.

Sosyal ve siyasal yaşamın her alanında, ekonomik ve demokratik mücadelelerin içinde yılmadan yer aldı. Toprağına, doğasına, derelerine, yaylalarına olduğu kadar dostlarına, komşularına ve halkına da sorumluluk bilinciyle yaklaştı.

Mart 2019 yerel seçimlerinde "Kendimiz İçin Değil, Halkımız İçin" şiarıyla, CHP ve Fındıklı Demokrasi Güçleri'nin ortak adayı olarak Fındıklı Belediye Başkanlığına seçildi. Görev süresi boyunca halkçı, katılımcı ve toplumcu belediyecilik anlayışını benimsedi. Çalışmalarını, yerel dayanışmanın ifadesi olan "MECİ" (imece) kültürüyle sürdürdü.

Çervatoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.

31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ /FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

CHP, Ercüment Şahin Çervatoğlu:4.249 oy / %57.42

AK Parti, Gürhan Kutluata: 2.660 oy/ %35.95