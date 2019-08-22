Fındık toplarken kaybolan yaşlı kadın bulundu

22.08.2019 15:52

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fındık toplarken kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Turnalı Mahallesi'nde fındık toplamak için evden çıkan ve geri dönmeyen Emine Köse'den (79) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Hemen harekete geçen ekipler ve vatandaşlar, yaşlı kadını 12 saatlik arama sonucunda mahallenin yakınındaki ormanlık alanda buldu.

Ailesine teslim edilen yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA